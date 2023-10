(Di lunedì 2 ottobre 2023) C'è anche Victortra i calciatori convocati dalla Nigeria per l' amichevole con l' Arabia Saudita di Robertoin programma il prossimo venerdì 13 ottobre con calcio d'inizio alle 18 all'...

C'è anche Victortra i calciatori convocati dalla Nigeria per l' amichevole con l' Arabia Saudita di Roberto Mancini in programma il prossimo venerdì 13 ottobre con calcio d'inizio alle 18 all'Es tádio ...... mentre il Napoliin Portogallo per affrontare il Braga . Sarà possibile gustare il match ... spazio ad Anguissa , Lobotka e Zielinski con l'assetto offensivo formato da Politano ,e ...

Osimhen volerà in Portogallo per sfidare Mancini: è ufficiale Corriere dello Sport