Osimhen 2023 ultimissime Il Mattino | “Ancora arrabbiato”

Iniziano le selezioni per il prossimo Pallone d’Oro 2023 . Dopo la vittoria ultima di Lionel Messi, la corsa per essere descritto come il miglior ...

LE PROBABILI FORMAZIONI Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia Real Madrid (4 ...In questi giorni, il fronte si è scaldato in particolare sue a prescindere dalla ricomposizione della maretta in seno al Napoli con il nigeriano, la sensazione è che al termine di questa ...

Napoli, Sosa avverte Osimhen: “Si pentirà di quello che sta facendo” Corriere dello Sport

Napoli, Osimhen: "Nessuno si metta tra me e i napoletani" Sky Sport

Il quotidiano Tuttosport riporta due ragioni per le quali Victor Osimhen avrebbe deciso di scrivere quel messaggio sui propri social ...Lautaro Martinez è entrato nella storia dell’Inter, ma potrebbe lasciare i nerazzurri con una maxi offerta ora in agguato. L’attaccante argentino è sempre più decisivo per il club, non è un caso come… ...