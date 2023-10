Orrore a Modena | accoltella la madre e il fratello I vicini | Urla terribili

...di richiamo all'del Ventennio mussoliniano E ancora quali sarebbero, in base alle patenti elargite ad ampie mani dalla Cgil, i cittadini modello da accogliere a braccia aperte nella...... alimenti e beni di prima necessità, partiti da Reggio Emilia all'indomani dell'invasione dell'Ucraina e con l'aver ospitato circa 3.000 profughi ucraini che fuggivano dalla brutalità e dall'...

Orrore a Vignola (Modena): uccide madre e fratello dopo lite QUOTIDIANO NAZIONALE

Orrore nel Modenese, uccide madre e figlio dopo una lite: arrestato ... LaC news24

Duplice omicidio in serata a Vignola, nel Modenese. Un’anziana donna e il figlio sono stati trovati morti poco dopo le 21 di ieri sera nella loro abitazione in via Torino, uccisi a coltellate, durante ...MODENA. Un uomo ha ucciso la madre e il fratello a Vignola (Modena). A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo… Leggi ...