Oroscopo Branko lunedì 2 ottobre 2023 | Acquario disorientato

Leggi su zon

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’diper oggi,Ariete Il mese diè iniziato in maniera costruttiva anche se dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa che non quadra. Non è un periodo fortunato soprattutto per chi tenta la fortuna al gioco. Toro Sarà facile entrare in conflitto con gli altri anche perchè non avete stelle particolarmente brillanti sul piano delle relazioni. Anche il lavoro sta diventando un terreno molto scivoloso. Gemelli L’amore sta attraversando una fase di incertezza nella vostra vita. Non siete sicuri se volete portare avanti o meno una storia… Possibili nuove amicizie. Cancro Le vostre abilità sociali sono al top in questo momento e vi metteranno in condizione di conoscere nuove persone e di stringere nuove alleanze nel ...