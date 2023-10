Orlando Pd | ' Le correnti sono necessarie | altrimenti diventa un partito personale'

Qualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella Fiordelisi Cattelan attacca Belen per la mancata ospitata, ...

È presto per dire che il Pd sia ormai in ebollizione, ma di certo ogni giorno che passa somiglia sempre più a una pentola a pressione. È ...

Per Andrea, ex ministro dem intervistato da Il Fatto Quotidiano, quella delleè però una presenza necessaria. "Certo è un problema che i partiti personali non conoscono. Però è vero ...Purtroppo il PD è governato dallee per i capi corrente quello che conta non è che vinca il partito, è che siano eletti i propri'. Lo ha detto l'ex sindaco di Palermo, Leoluca, in un'...

Andrea Orlando (Pd): "Il partito senza correnti è una spada consegnata nelle mani di uno solo. Il partito personale è l'opposto dell'idea che dobbiamo offrire".Tutti a dare addosso a Elly Schlein. Come se il Pd incipriato e stordito sia opera sua, e i cacicchi, gli egoismi, le maldicenze figlie della sua segreteria. Andrea Orlando, lei ha fatto tre volte il ...