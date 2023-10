OPPO Find N3 Flip | variante Global avvistata su Geekbench | i dettagli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Come ben sappiamo, lo scorso mese di agosto ha fatto il suo debutto in Cina l’N3. Questo fantastico device, dotato di una serie di funzioni di elevato livello con un design pieghevole a conchiglia, dopo aver ottenuto molte certificazioni regionali come NBTC e BIS, adesso è apparso anche sue pare sia ad un passo verso il lancio con la versionee. Ladi questopresenta il numero di modello CPH2519. Il famoso elenco di certificazionerivela che lo smartphone esegue il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola basato su skin ColorOS 13.2. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 9200 octa-core (presente anche nellacinese) con ...

Il prossimo 29 agosto sarà la data in cui Oppo lancerà in Cina il nuovo Find N3 Flip , ovvero l’attesissimo pieghevole a conchiglia che manterrà lo ...

Il Nuovo OPPO Find N3 e il Huawei Nova 11 SE sono in uscita per questo ottobre 2023 che, secondo delle voci dalla Cina, sarà un mese ricco di ...

N3 Flip emerge nei test benchmark, promettendo prestazioni impressionanti grazie al processore MediaTek Dimensity 9200 e altre caratteristiche. In un mercato degli smartphone sempre più ...Al di là delle tempistiche del debutto, l'elenco Geekbench ha rivelato alcune specifiche della versione globale diN3 Flip, a partire dal processore, che sarà un chip octa - core con un ...

OPPO Find X5 Pro: un'OCCASIONE da prendere al volo (-24%) Telefonino.net

OPPO Find N3 Flip: il nuovo smartphone pieghevole arriverà presto ... XiaomiToday.it

Il concorso a premi di OPPO mette in palio i biglietti Uefa per chi acquista uno smartphone della serie Reno esclusivamente su OPPO Store.OPPO, il famoso marchio cinese di smartphone, ha anticipato ufficialmente che il Find N3 Flip, già in vendita in Cina dal 8 settembre ...