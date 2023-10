Operazione alto impatto contro Castel Volturno Diana | “Ristoranti chiusi e bambini senza parco giochi”

(Di lunedì 2 ottobre 2023). “L’ha avuto come conseguenza la chiusura di diverse attività ricettive e delper, l’unico da Baia Verde al Lago Patria”. A renderlo noto Cesare, Presidente di Città Domitia, che ha raccolto il malcontento dei cittadini. “Ilani – racconta il professionista – sono stanchi delle continue vessazioni dell’amministrazione comunale, che se da un lato si mostra estremamente fiscale sull’operato degli imprenditori locali, chiudendo attività che danno lavoro a più famiglie, dall’altro si pone in modo assolutamente tollerante nei confronti delle attività completamente abusive ed illecite condotte dagli ...

... secondo cui l'assalto a Bakhmut sarebbe un prezzo moltoda pagare perché l'Ucraina non potrebbe permettersi di perdere così tante persone. Pare che fino a quando l'non sarà ...Per questi suoi meriti scientifici, che hanno rappresentato al piùlivello la cultura italiana ... Certo la vivacità di quest'dipendeva in gran parte, per contrasto, dalla depressione ...

Operazione “Alto Impatto” in Puglia, 13 arresti Poliziamoderna.it

Operazione "Alto Impatto" a Bitonto: arresti, denunce e sequestri. I ... BitontoViva

Ancora Bakhmut. Nel precario equilibrio della linea del fronte est in Ucraina, l'insediamento del Donetsk ormai ridotto a un cumulo di macerie resta una preoccupazione per Kiev: secondo il Gruppo orie ...Attentato terroristico ad Ankara: un kamikaze è morto dopo essersi fatto esplodere nei pressi del ministero dell'Interno. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, aggiungendo che un ...