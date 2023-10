Operatori Asia e Napoli Servizi in azione alla Galleria Principe di Napoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nei prossimi giorni, riprenderanno gli interventi di sanificanche nell’area interdetta al passaggio sotto il porticato delladi. Glidi, con il supporto dellastanno intervenendo in Via Pessina per rimuovere i rifiuti accumulati nella zona che era stata interdetta al traffico a causa del crollo dei calcinacci

Sul posto due camion compattatori ed una squadra diche hanno rimosso circa 10 quintali di cartoni, coperte e rifiuti abbandonati dai senza fissa dimora nella zona transennata. Nei ...Sul posto due camion compattatori ed una squadra diche hanno rimosso circa 10 quintali di cartoni, coperte e rifiuti abbandonati dai senza fissa dimora nella zona transennata. Nei ...

Rifiuti accumulati davanti alla Galleria Principe di Napoli: arriva l'Asia NapoliToday

Napoli, rimossi 10 quintali di rifiuti in via Pessina ilmattino.it

Gli operatori di Asia, con il supporto della Napoli Servizi stanno intervenendo in Via Pessina per rimuovere i rifiuti accumulati nella zona che era stata interdetta al traffico a causa del crollo dei ...Gli operatori di Asia, con il supporto della Napoli Servizi stanno intervenendo in Via Pessina per rimuovere i rifiuti accumulati nella zona che era stata ...