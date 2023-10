Oncologi | ' vaccini mRna e immunoterapia vantaggi in cura cancro'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - "Tutti noi ci attendiamo grandissimi dati dalla tecnologia ainsieme all'e alle nuove molecole sempre più specifiche. Questi approcci potrebbero simente darci uno nelladel". Così all'Adnkronos Salute Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione italiana dia medica (Aiom), commentando - a margine della presentazione a Roma della campagna Frecciarosa - l'assegnazione del premio Nobel per la Medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno portato all'approvazione di dueCovid-19 basati sull'Rna messaggero,. "Lo studio dell'nasce come ricerca contro il. Non come ricerca per il vaccino ...