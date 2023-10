Omissione di soccorso | denunciati due giovani | ritirata la patente al conducente dell’auto

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Caserta. La Polizia Municipale, guidata dal Comandante Luigi De Simone, è intervenuta in occasione di un incidente stradale avvenuto all’uscita del sottopasso “Carlo Vanvitelli” in direzione di viale Ellittico e che ha visto coinvolti un autoveicolo e un motociclo. Giunti sul posto, gli agenti hannoildella motocicletta, risultato ferito a seguito del sinistro. L’uomo è stato subito trasportato in ospedale per le cure del caso, e ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Sul luogo dell’incidente non è stata rinvenuta l’auto che aveva tamponato il motociclista, il cuisi era dileguato subito dopo l’impatto. La Polizia Municipale ha immediatamente avviato le indagini e, grazie alle dichiarazioni di un testimone e del ferito, si è riusciti a stabilire che il veicolo risultava essere a noleggio e di proprietà ...