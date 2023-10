“Oggi Giselda sarà avvisata” Grande Fratello | la notizia lascia senza parole gli altri nella casa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Manca pochissimo al debutto della settima puntata del GF 2023 e i telespettatori hanno espresso il loro parere a proposito dei diversi protagonisti freschi di avventura. Qualcuno ha già deluso o destato alcuni sospetti,sono passati da torto alla ragione rialzando le loro sorti eccetera. Chiil proferito? Il concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà che risulterà come il più votato, e di conseguenza più salvato, verrà automaticamente incoronato come il preferito della settimana. Il pubblico con tutti gli anni di reality che ha alle spalle ormai è esigente, chi ha prediletto nel televoto eliminatorio del GF 2023. GF 2023, lainaspettata suTorresan Naturalmente per ogni domanda corrisponde un sondaggio online, almeno quando si parla del format di ...

Giselda Torresan al Grande Fratello, il mistero si infittisce. Entrata nella Casa per seconda, lunedì 11 settembre 2023, è stata presentata come ...

Giselda Torresan confessa di aver sofferto per amore. “Era tutto ovvio ma non riuscivo a vedere oltre”, dichiara la concorrente del Grande ...

Giselda Torresan confessa di aver sofferto per amore. “Era tutto ovvio ma non riuscivo a vedere oltre”, dichiara la concorrente del Grande ...

In sua difesa, Beatrice dice di esserci rimasta male per il comportamento di, soprattutto ... però da parte mia non c'è questa intensità, non posso mentire', e prosegue: 'Vediamo, adnon ...... a causa di numerosi infortuni, ha dovuto abbandonare la carriera agonistica efa il maestro ... Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa e, dopo aver mostrato a Valentina,, ...

Giselda Torresan: “Il mio ex ammirava le altre donne, oggi pretendo ... 361 Magazine

Bisbigli sotto le coperte tra Giselda Torresan e Rosy Chin, scoppia ... Oggi Treviso

Beatrice Luzzi è al centro dell'attenzione al Grande Fratello, soprattutto dopo l'incidente con Giselda Torresan durante la settima puntata del reality show di casa Mediaset. Nel ...Ma non è finita qua perché, non appena la discussa concorrente del Gf si è allontanata dal gruppo, Varrese è tornato alla carica accusandola di essere ridicola e falsa: Leggi anche Scintille in ...