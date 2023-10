Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 Ottobre, è ladei. Ma cosa rappresenta questa festività? E, soprattutto, quali sono le sue origini? A differenza di quello che si potrebbe pensare, il 2 Ottobre non è la giornata mondiale dei(svoltasi il 23 Luglio), ma ladei, che contiene, proprio nella scelta stessa del giorno, un precisostorico-cattolico. La celebre coppia di anziani in Up (2009) – Notizie.comNon è un caso, infatti, che il 2 Ottobre, all’interno della tradizione cattolica, si celebrassero gli Angeli Custodi, riconosciuti dalla chiesa come protettori divini. LaIn Occidente, ma di fatto per gran parte delladell’uomo, la figura deiha sempre ricoperto un ruolo fondamentale tanto ...