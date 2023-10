Oggi 2 ottobre torna Imma Tataranni | cosa succede nella seconda puntata

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In prima serata su Rai1 Secondo appuntamento, lunedì 2, in prima serata su Rai1 con le indagini di ‘– Sostituto Procuratore’. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi., dal titolo ‘Liberaci dal male’, dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice) rial lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnatoricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ...

Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Ammontano al 4,10% per i primi tre anni e al 4,50% per i restanti due i tassi cedolari minimi garantiti per la seconda ...

...50% nei due finali Ammontano al 4,10% per i primi tre anni e al 4,50% per i restanti due i tassi cedolari minimi garantiti per la seconda emissione del BTP Valore, al via dalunedì 2......di quale (quali per la verità perché erano due) segnale si trattasse poiché sarebbe potuto succedere che tutti noi di Miraclapp saremmo potuti uscire prima della lettura dell'articolo di. E ...

Almanacco di oggi domenica 1° ottobre: tanti auguri Mary Poppins la Repubblica

L'oroscopo di oggi 2 ottobre 2023: Vergine e Toro hanno idee geniali Fanpage.it

In occasione della Giornata Nazionale del Dono (4 ottobre), la Fondazione Lega del Filo d’Oro vuole ricordare l’importanza dei suoi 475.083 donatori attivi che nel corso del 2022 sono stati accanto ...Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Al via giovedì 5 ottobre la 9ª edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, in programma fino al 7 ottobre 2023 a Piacenza Expo. Con ...