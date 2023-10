Oculistica | sedute ambulatoriali in ospedale nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi è possibile effettuare ledi chirurgiaall’Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (Napoli). Lo comunica l’ufficio stampa dell‘Asl Napoli 3 Sud, che fa sapere come l’attivazione del servizio rientri nel programma di implementazione delle attività messo a punto dalla direzione strategica aziendale, con il supporto del direttore del presidio, Giuseppe Lombardi. “La nostra strategia – spiega il direttore generale della Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo – è rivolta al potenziamento dei servizi sanitari offerti da una struttura ospedaliera che riveste grande importanza in un’area densamente popolata come quella boschese-torrese. Gli sforzi compiuti e i relativi risultati prescindono le gravi difficoltà sul fronte della carenza di ...