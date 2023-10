Ocean’s Twelve | dove è stato girato il film?

Leggi su screenworld

(Di lunedì 2 ottobre 2023), heist movie del 2004, èin diverse location degli Stati Uniti d’America, come Atlantic City, Chicago, Las Vegas, in Florida e nel New Jersey. Inoltre èin Europa, toccando l’Italia, tra Roma e Trapani, a Parigi, in Francia, e ad Amsterdam nei Paesi Bassi. Proprio le riprese in Europa sono il fiore all’occhiello del. Ad Amsterdam la troupe hain diverse location famose, come l’Hotel Pulitzer nel quartiere Jordaan. L’albergo è considerato ad oggi uno dei 10 migliori della città sia per lusso che per il classico stile architettonico, tipico della zona. Il personaggio interpretato da Brad Pitt, Rusty, lo si può ritrovare a spiare la sua ex al Memorial Park West Gaarde. Danny Ocean (George Clooney) si ...