Occupazioni abusive | antagonisti prendono possesso di un ex-circolo e di un ex-convento

Occupazioni abusive - movida e prevenzione dei reati predatori Tempo di lettura: 3 minutiQuesti i principali argomenti trattati nella riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta in data ...

Occupazioni abusive - Comune chiede tavolo in Prefettura per ripristinare legalità "Superare l'emergenza abitativa è una priorità di questa amministrazione che dal momento del suo insediamento ha lavorato alacremente per garantire i ...

Terracina / Occupazioni abusive di spiaggia libera - operazione congiunta Guardia Costiera e Polizia locale Terracina – Prosegue l’attività della Guardia Costiera a tutela della legalità, dell’ambiente e degli ecosistemi marini sul litorale pontino, ...

Napoli - riprese le occupazioni abusive nel centro della città. Diverse le segnalazioni a Miano e nel rinomato borgo Santa Lucia La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del ...

Napoli - riprese le occupazioni abusive nel centro della città. Diverse le segnalazioni a Miano e nel rinomato borgo Santa Lucia. La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del ...