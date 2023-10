Occupazione in Italia | +0 | 3 punti | disoccupazione a 7 | 3%

In, dopo il calo registrato a luglio, l'è tornata a crescere in agosto, mentre il tasso di disoccupazione è sceso su livelli che non si registravano da oltre 14 anni. Per quanto ...Confrontando il trimestre giugno - agosto 2023 con quello precedente (marzo - maggio 2023), si registra un aumento del livello dipari allo 0,5%, per un totale di 129mila occupati. La ...

Italia, occupati tornano a crescere ad agosto. Tasso disoccupazione ... LA STAMPA Finanza

Lavoro: Istat, tasso occupazione sale al 61,5%, disoccupazione cala al 7,3% Il Sole 24 ORE

Ad agosto, rispetto al mese precedente, l'occupazione tra le donne è cresciuta di 35mila unità (+0,4%), più degli uomini (+24mila, +0,2%). Nel confronto annuo, la crescita è rispettivamente di 234mila ...Tra il 2007 e il 2022 la forbice tra l’aumento dei salari (nominali) e quello dei prezzi (di alimentari ed energia, il “core” del paniere di spesa delle famiglie) è aumentata di ben 34 punti percentua ...