Nuovi impianti di energia rinnovabile lasciano spazio anche ai terreni agricoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Api e pannelli fotovoltaici per una versione insolita del crescente interesse verso l’agrivoltaico, il tentativo di tenere insieme le ragioni delle energie alternative e quelle delle coltivazioni, che spesso appaiono in contrasto,con forti polemiche. L’impianto sta nascendo a Terzo d’Aquileia (Udine), graziea un crowfunding lanciato dal gruppo Renantis, che sviluppa, progetta, costruisce e gestisce parchi eolici onshore,solari, sistemi di accumulo energetico e progetti eolici marini galleggianti. Si estenderà su un terreno di cinquantadue ettari, di cui circa quarantacinque saranno dedicati alla produzione diabbinata all’attività agricola. Una volta a regime, produrrà circa cinquanta gigawattora di, pari al fabbisogno annuo di circa ...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Auguri. Al di là di come la si pensi sull'ex allenatore azzurro (bastava dirlo ai tifosi italiani che c'erano in ballo i ...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Auguri. Al di là di come la si pensi sull'ex allenatore azzurro (bastava dirlo ai tifosi italiani che c'erano in ballo i ...

Energy Dome punta ad avviare i cantieri entro la fine del 2024, forte di un investimento di 54 milioni, per crescere all'estero, in Europa e negli ...

Il bello del ciclismo è questo, incontrare gente, vedere posti, stare tra amici". Numerose le ... Egea, Avis, Autocom 24, TermoGiannone, Traslocart, Giannone Davide Alimenti & Zootecnia, ...Il bello del ciclismo è questo, incontrare gente, vedere posti, stare tra amici". Numerose le ... Egea, Avis, Autocom 24, TermoGiannone, Traslocart, Giannone Davide Alimenti & Zootecnia, ...

Startup: Energy Dome cattura la CO2 e vuole aprire 6 nuovi impianti WIRED Italia

Sono davvero necessari nuovi impianti di risalita al Tonale Montagna.tv

SANTA VITTORIA IN MATENANO - Energia green lungo la Valdaso. C’è un nuovo progetto per la nascita di un megaimpianto solare fotovoltaico a terra per la produzione di energia ...Tre apparecchiature per rendere Morrovalle un Comune cardio-protetto. Ieri, in concomitanza con il “World Heart Day”, la Croce Verde Morrovalle-Montecosaro,, di concerto col Comune, ha varato il proge ...