Nuova forte scossa a Napoli | ancora panico in città

(Di lunedì 2 ottobre 2023): continua il periodo di ansia per i cittadini partenopei, ormai “vittime” di scosse giornaliere. Un’altra, poco più di 24 ore dopo l’ultimo pesante movimento bradisismico registrato alle 15:33 della giornata di ieri, con una magnitudo di 2.9, come avevamo riportato., si attendono i dati A quanto pare, ladi questa sera, avvenuta alle 22:08, con epicentroda chiarire, è stata di magnitudo 4.0 secondo quanto riportato dall’INGV.tra i cittadini, che hanno avvertito nettamente lain questa serata. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

Unascossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 22.08 di questa sera, 2 ottobre, nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro a poca distanza da Pozzuoli. Il sisma è stato ...Notizie Calcio - Continua purtroppo lo sciame sismico nel napoletano con un'altra, ennesima, scossa proprio in questi minuti. La terra ha tremato, molto, ed è stato avvertito anche nel centro città con tante segnalazioni che piovono proprio in questi momenti. Si attende l'aggiornamento dell'INGV per capire se si tratta, come presumibile, ancora ...

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa a Napoli. Alcune persone si sono riversate in strada. Non si conosce ancora l’intensità e l’epicentro. La scossa è avvenuta a una profondità ...Terremoto a Napoli. Una forte scossa è stata avvertita poco fa in città. Alcune persone si sono riversate in strada. Non si conosce ancora l'intensità e ...