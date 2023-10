Nowhere | una storia vera ha ispirato il film Netflix?

(Di lunedì 2 ottobre 2023), nuovo thriller spagnolo di, non èa una; la sceneggiatura, scritta da Indiana Lista per la regia di Albert Pintò, vede una giovane donna incinta, in un futuro post-apocalittico in cui le gravidanze sono proibite, affrontare un vero e proprio viaggio della speranza, intrappolata nel container merci di una nave, diretta verso l’Irlanda, nuova terra promessa per una vita migliore. La, pur essendo completamente di finzione, trae ispirazione dai racconti di alcuni immigrati, le cui testimonianze sono state raccolte da Lista, come spiega Pintò in un’intervista a un giornale spagnolo “Il nostro sceneggiatore, Indiana Lista, aveva incontrato un immigrato al quale era accaduta una cosa simile, era rimasto chiuso dentro un container. Poi abbiamo ...

...del documentario " The Years We Have Been" ideato dall'attivista, scrittore e regista di origini manfredoniane Lucio Cascavilla e dal regista e produttore Mauro Piacentini .denuncia,...Ogni CD hasua custodia personalizzata. Questo quanto viene riportato nel comunicato che ... 1 Everybody Knows This IsNeil Young 2 The Loner Neil Young 3 Birds Neil Young 4 What Did You Do ...

Nowhere: la vera storia dietro al film Netflix Cinefilos.it

Nowhere, il film Netflix: trama, cast, recensione e finale del film Io Donna

La figlia che ha perso a causa di una leggerezza, accontentandola in un’uscita di casa quando il regime vietava specificatamente alle donne ai bambini di camminare all’aria aperta. Cinque minuti che a ...La recensione di Nowhere, il survival thriller spagnolo di Albert Pintò con protagonista Anna Castillo, su Netflix dal 29 settembre 2023 ...