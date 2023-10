Nonni Cisal | Cavallaro | “Ruolo fondamentale per equilibrio familiare”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il segretario generale della, Francesco, ha tenuto a fare gli auguri a tutti iRoma – “Auguri a tutti i. Autentica risorsa sociale e riferimento per figli e nipoti. Bagaglio di memoria, valori, tradizioni ed insegnamenti. Esercito silenzioso e operoso che ha unvitale nel sostegno agli equilibri familiari. Anche in termini economici: una famiglia su tre salva il proprio bilancio grazie ai. Eppure siamo indietro in Italia nel tendere una mano a questa categoria che incarna un autentico welfare parallelo della nostra società”. “Si può e si deve fare di più in termini sanitari, assistenziali, previdenziali. Si può e si deve fare di più per supportare i nostri anziani nelle attività quotidiane, garantendo assistenza e condizioni di salute ...