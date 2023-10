Nonna metteva sempre spilla da balia nella lavatrice – solo ora capisco quanto fosse geniale

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le spille daservono a molto, questo la maggior parte delle persone lo sa bene. Possono essere utilizzate praticamente per qualsiasi cosa e quasi ogni famiglia ha un mucchio di spille dain un cassetto da qualche parte. Ma probabilmente sono pochissimi a pensare che le spille dapossano essere utili quando si fa il bucato. Secondo questo trucco da casalinga, è davvero una buona idea. Èaltrettanto meraviglioso poter indossare un capo appena lavato. È pulito e ha un buon profumo. Ma può anche essere molto fastidioso se l’indumento in questione è stato esposto all’elettricità statica. Il trucchettodella casalinga Ma c’è un trucco: le spille da. Come funziona allora? In realtà è più facile dipotresti ...