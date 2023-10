Il 15 settembre , a Lampedusa , un ragazzino è sbarcato tenendo per mano un bambino sui tre anni. «Non so chi sia. L’ho trovato nel deserto , era solo, ...

La famiglia in prima linea. Non ad applaudire nel front row, bensì, in passerella . Questa l’ultima trovata di Demna (Gvasalia), il designer di ...

Dopo l’incredibile debutto in quel di WrestleDream, Adam Copeland (al secolo Edge) ha commentato il suo arrivo in AEW accolto non troppo ...

L’europarlamentare Maximilian Krah, capolista per le prossime elezioni europee del partito di ultradestra Alternativa per la Germania, è noto per le ...

Non solo Covid, lo studio dell'Rna dei Nobel Karikó e Weissman permette la creazione di vaccini anche contro il cancro Il Fatto Quotidiano

Non solo Esselunga: virale lo spot di Ikea, ma finalmente si ride TGLA7

Il premio Nobel non è solo un riconoscimento di prestigio ma ha anche un valore economico: ecco quanti soldi si guadagnano i vincitori.Il Nobel per la medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman. Il loro lavoro ha permesso di realizzare i primi vaccini contro il covid-19. La loro storia, dall’archivio di Internazional ...