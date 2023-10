“Non mi giudicate…” Perché oggi parlano tutti di questa 71enne | la sua decisione choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ha del clamoroso la storia riguardante una nonna di 71 anni, che dopo aver perso il lavoro ha dato una vera e propria svolta alla sua vita per riuscire a guadagnare molti soldi. Ormai non poteva più continuare a lavorare nel normale ambito professionale, avendo superato l’età anagrafica utile, ma non poteva assolutamente permettersi nulla andando in pensione, dato che la somma percepita non le garantiva la stabilità economica necessaria. Anchenella sua famiglia ha dei problemi importanti, avendo un figlio disabile che lei deve curare e mantenere. Quindi,nonna di 71 anni si è rimboccata le maniche dopo aver perso il lavoro ed ecco che è arrivata la svolta molto particolare. Il suo nome è Michelle Hardenbrook e la sua vicenda ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Ovviamente c’è chi ha apprezzato il suo gesto e chi invece l’ha ...