Non me ne frega niente della destra | Mara Venier zittisce Fabrizio Corona | caos in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Non me ne". Quando l'intervista aprende una brutta piega,intuisce che su Domenica In può scatenarsi un caso poltiico e blocca il suo provocatorio ospite. Troppo tardi, però: l'ex re dei Paparazzi ha infatti già fatto deflagrare la bomba, facendo scendere una coltre di gelo ina Rai 1 e scatenando il dibattito sui social. Dopo l'ospitata a Belve, nel faccia a faccia con Francesca Fagnani su Rai 2, il controverso imprenditore e protagonista del gossip più o meno rosa da perlomeno 15 anni si siede sulla poltroncina di Domenica In, il seguitissimo contenitore di Rai 1domenica pomeriggio. La platea è quella familiare ed è ovvio, dunque, che ogni dichiarazione debba essere ...