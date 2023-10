“Non c’è un solo modo di essere mamma | papà o senza figli” | voci da Grembo – INTERVISTA

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Maternità, una parola così usata (e spesso abusata) nella nostra società da riuscire a catalogare le persone in base alla sua preo as. L'”madre” è, al di là di ogni ragionevole dubbio, esperienza totalizzante e complessa, ma non l’unica esperienza possibile che le donne possano fare, né, tantomeno, una tappa obbligata da raggiungere nella vita. Di maternità si è parlato, tanto, e si parla tutt’ora, ma mentre un tempo la filosofia in merito era unica e unanimemente accettata come la sola possibile – le donne sono “fatte” per fare-, oggi anchee prospettive diverse reclamano, giustamente, il proprio spazio pubblico e il proprio posto: le childfree in primis, ovvero chi dinon ne vuole, per scelta libera e consapevole, ma anche le mamme “non conformi”, ...