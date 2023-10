Noi Moderati | l’avvocato Lettera coordinatore provinciale per Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023). Noiè ufficialmente presente e operativo su tutto il territorio della regione Campania. Nei giorni scorsi, infatti, il vice presidente di Noialla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, ha formalizzato le nomina deldi. Si tratta delAngelo Maria: «Sono onorato per l’incarico che mi è stato conferito dall’Onorevole Pino Bicchielli, che ringrazio. Da uomo “moderato”, mi riconosco pienamente nei valori e negli ideali di Noi. Tale opportunità, rappresenta una straordinaria occasione per chi, come me, intende la politica come servizio per il prossimo e per l’intero territorio in cui vive. Sono certo che, con tanti amici condivideremo ...