Nobel | presidente virologi | ‘Premio atteso | mai scoperta più rivoluzionaria’

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quello a Katalin Karikó e Drew Weissman, ‘papà e mamma’ dei vaccini anti-Covid, è “unper la Medicinaperché prima d’ora non c’è mai stata unacosì rivoluzionaria e importante, che ha permesso di salvare tantissime vite e di portare tutti noi a una condizione di riapertura totale alla vita grazie a un vaccino. Un vaccino la cui assenza avrebbe sicuramente causato tante, tante perdite umane in più, con una risoluzione della pandemia molto più lunga, pesante e dolorosa”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Arnaldo Caruso,della Società italiana dia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università di Brescia, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili. I vaccini a mRna figli delle ricerche della biochimica ...

