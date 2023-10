Nobel medicina per studi vaccini Covid | Oms | gran giorno

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini ...

"Oggi è un grande giorno per la salute, un grande giorno per la scienza e un grande giorno per i vaccini". Così il presidente dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha commentato ilper lache ha premiato la ricerca sui vaccini. "Porgo le mie più sentite congratulazioni alla dottoressa Katalin Kariko e al dottor Drew Weissman, che oggi hanno vinto il premio...Sappiamo bene che il premiorappresenta ormai più un fatto politico e geopolitico che scientifico o letterario e tende a ... tanto è stupidamente servile, ha assegnato il premio per la...

I premi Nobel per la Scienza sono infatti solo tre: quello dedicato alla Fisiologia o Medicina, che nel 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per scoperte che hanno permesso di ...