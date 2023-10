Nobel medicina per studi vaccini Covid Oms | gran giorno

Agli autori di due vaccini contro il Covid -19 va il Premio Nobel per la Medicina 2023 . Si tratta della biochimica ungherese: Katalin Karikó, 68 ...

Per la seconda volta nella storia del Premio Nobel è stato premiato un vaccino . Quello del Covid -19, la pandemia che ci ha colpito nel 2020 e che ...

"Oggi è un grande giorno per la salute, un grande giorno per la scienza e un grande giorno per i vaccini". Così il presidente dell'Oms Tedros ...