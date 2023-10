Nobel medicina | Katalin Karikó e Drew Weissman premiati per i vaccini mRna contro il Covid

“Hanno salvato milioni di vite”. Con questa motivazione il premio Nobel per la Medicina 2023 è andato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le ...

La scienziata biochimica ungherese Katalin Karikò e il medico americano Drew Weissman sono i vincitori del Nobel per la medicina per le loro ...

Il prestigioso premio nobel per la medicina del 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro fondamentali contribuzioni che ...

Il premio Nobel per la medicina va a Katalin Karikò e Drew Weissman per le loro scoperte che hanno permesso di sviluppare «in tempi record» i ...

l Premioper la2023 è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ribonucleico Rna applicati ai vaccini per la lotta al Covid - 19. Lo ha ...Il Premioper laè stato assegnato quest'anno all'ungherese Katalin Karikó e all'americano Drew Weissman " per le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di ...

Nobel Medicina 2023 a Karikó e Weissman per vaccino Covid Adnkronos

Il Nobel per la Medicina 2023 a Katalin Karikó e Drew Weissman «per i vaccini mRNA contro il Covid» Corriere della Sera

Ecco chi sono la biochimica ungherese Katalin Karikó e l'immunologo americano Drew Weissman, vincitori del premio Nobel per la Medicina 2023. Karikò è nata nel 1955 a Szolnok, in Ungheria. Ha ...Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ribonucleico (Rna) applicati ai vaccini per la lotta al Covid ...