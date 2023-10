Nobel medicina a Katalin Kariko' e Drew Weissman per vaccini a mRna

Premio Nobel 2023 per la Fisiologia e Medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman per i vaccini a mRNA contro il COVID-19 Il Premio Nobel 2023 per la ...

Va a Katalin Karikó e Drew Weissman il premio per la Medicina 2023, per le scoperte scientifiche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19 basati sull'mRNA. A darne annuncio è come di consueto il Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia.

Drew Weissmann, il medico che ha appena vinto il Premio Nobel per la Medicina insieme alla Katalin Karikó, è uno scienziato statunitense noto soprattutto per aver sviluppato i vaccini a mRNA. Il premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche che hanno permesso lo sviluppo di vaccini efficaci contro il COVID-19.