Nobel Medicina 2023 a Karikó e Weissman per vaccino anti-Covid

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Hanno "portato all'approvazione di due vaccini basati su mRna di grande successo alla fine del 2020" Il premioper lava a Kataline Drewper le scoperte che hanno “portato all’approvazione di due vaccini-19 basati su mRna di grande successo alla fine del 2020. I vaccini hanno salvato milioni di vite e prevenuto malattie gravi in molte altre persone”. L’annuncio è stato dato come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Premio per la Fisiologia o laè il nome ufficiale del riconoscimento, assegnato in apertura della settimana dei. Il valore sale quest’anno a 11 milioni di corone svedesi (era di 10 mln negli ultimi ...

l Premioper la2023 è stato assegnato all'ungherese Katalin Karikò e all'americano Drew Weissman per gli studi sull'acido ribonucleico Rna applicati ai vaccini per la lotta al Covid - 19. Lo ha ...Il Premioper laè stato assegnato quest'anno all'ungherese Katalin Karikó e all'americano Drew Weissman " per le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di ...

