Nobel Letteratura 2023 | ecco i candidati favoriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Stoccolma, 2 ott. - (Adnkronos) - Nella settimana dei Premi, il vincitore per lasarà annunciato giovedì 5 ottobre, alle 13 in punto, a Stoccolma, nella sede dell'Accademia svedese. E come di consueto il mondo letterario è in fermento per i rumors. Secondo il siti di scommesse, la scrittrice cinese Can Xue, 70 anni, è uno dei principalial prestigioso premio. Subito dopo la favorita alla vittoria, gli scommettitori puntano sul norvegese Jon Fosse e l'australiano Gerald Murnane. Il podio dei bookie si completa con la canadese e la russa Ljudmila Ulitskaja. Altri scrittori su cui si scommette sono il romeno Mircea Cartarescu, il keniota Ngugi Wa Thiong'O, lo statunitense Thomas Pynchon, l'argentino César Aira, il giapponese Haruki Muakami, il francese Michel Houellebecq. Can Xue, un ...