NFL 2023-2024 4a settimana | prosegue il percorso netto di Eagles e 49ers | vittorie importanti per Chiefs | Ravens e Cowboys

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La quartadella NFLinizia a comporre un quadro della situazione più preciso nelle due Conference, con match di altissimo livello, confermee, non ultime, alcune cadute davvero sorprendenti. Nella AFC il big match del weekend vede i Buffalo Bills superare nettamente (48-20) i Miami Dolphins con un Josh Allen da 320 yds e 4 mete e Diggs da 120 yds su ricezione e 3 td. A quota 3-1 troviamo anche i Kansas Cityche piegano, non senza fatica, i New York Jets, ed i Baltimoreche schiantano i Cleveland Browns con Lamar Jackson da 4 td totali (2 su lancio e 2 su corsa). Cadono Indianapolis Colts, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals con la franchigia dell’Ohio che sprofonda a 1-3 dopo unko in casa dei Tennessee Titans ...