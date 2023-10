New York | Donald Trump in aula sfida i giudici nel processo per frode | «È tutta una farsa» E la Corte Suprema lo «perdona» per Capitol Hill

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’ex presidente americanoè inoggi a Newper presenziare alla prima udienza delcontro di lui e I suoi figli adulti con l’accusa dinella gestione decennale dei suoi business, a partire da quello immobiliare. Un appuntamento cruciale per gli inquirenti per dimostrare la solidità delle accuse, e per il tycoon per politicizzare al massimo uno dei tanti filoni giudiziari che lo vedono protagonista, in vista della corsa alle presidenziali di novembre 2024. «Questa è la continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi», ha sentenziato non a casoprima di entrare in: l’ex presidente Usa ha definito «una truffa e una» e persino uno «show horror» il ...

Telecamere in aula vietate, ma i media americani non si sono lasciati sfuggire le immagini di Donald Trump in aula di tribunale. Ha preso il via oggi, a, il processo contro l'ex presidente degli Stati Uniti (e due dei suoi figli) per frode fiscale. L'imprenditore ha puntato il dito contro i magistrati, accusandoli di perseguire una "truffa'

