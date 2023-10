Nba | Philadelphia 76ers | Harden non si presenta al media day

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jamesha saltato ilday deie la sua presenza per l’inizio del ritiro di questa settimana in Colorado non è chiara, perché la franchigia deve ancora soddisfare la sua richiesta di scambio. I problemi tra il 34enne ex Brooklyn e Houston sono iniziati dopo che nella offseason è stato multato di 10.000 dollari per aver pubblicamente definito bugiardo il presidente della squadra Daryl Morey.ha ottenuto la sua opzione contrattuale da 35,6 milioni di dollari in questa stagione a giugno, con l’aspettativa di essere scambiato. Al momento, però, nessun accordo si è concretizzato per il sette volte All-Star NBA, che ha attaccato Morey durante un evento promozionale in Cina. Morey dal canto suo ha detto che stanno lavorando per risolvere la situazione nel migliore dei modi ...