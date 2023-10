Nasce a 10mila metri d’altezza | mamma partorisce sul volo Dubai-Malpensa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Se non fosse realtà, sarebbe la perfetta trama di un film. Sabato sera sul, è nato un bambino. Ad aiutare la, adi altezza, sopra i cieli dell’Iran, è stato un chirurgo che si trovava a bordo dell’aereo. Il piccolo – poche ore dopo essere venuto al mondo – è stato soccorso nello scalo lombardo da medici e infermieri neonatologi dell’Asst Sette Laghi. LEGGI ANCHE: Giorgia Meloni e la caccia al nemico: quando il complottismo è simbolo di debolezzae bimbo stanno bene Durante un normale voto di routine tra gli Emirati Arabi Uniti e Milano, sabato sera, una donna accompagnata dal marito, è entrata in travaglio proprio durante il tragitto. Fortunatamente alla richiesta di un medico a bordo, ha risposto un dottore che ...

@ FightTheStroke FIRENZE " Ogni ora, nel mondo,un bambino con paralisi cerebrale. Questa condizione non conosce confini geografici, ... con una stima di 1.6 casi su 1.000 nati vivi, oltre...... assistita da un altro passeggero: fortunatamente a bordo c'era infatti un chirurgo, che le ha fornito tutto il supporto possibile in una condizione così eccezionale per un parto, a circa...

Bimbo nasce sull’aereo a 10mila metri di quota, sul volo Dubai Milano La Sicilia

Fiocco azzurro a 10mila metri di altitudine. Bimbo nasce in volo tra ... ticinolibero.ch

La mamma e il bambino stanno bene. Dubbi su come sia stato concesso alla madre di salire sul volo al termine della gestazione ...Nell’ambito della nuova iniziativa, altri tre artisti riceveranno un finanziamento di 10mila sterline per la ricerca e lo sviluppo. Insieme all’artista incaricato, parteciperanno a un evento «show and ...