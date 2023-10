"Non potevo non venire, su un piano anche politico perché in fondo era un liberale; mi colpisce molto che non fosse un liberale cristiano, questa ...

Gianfranco Fini , ex presidente della Camera, presente a Montecitorio, ai funerali di Giorgio Napolitano . Da tempo l'ex leader di An non metteva ...

... Giorgioè stato anche un fervente sostenitore di un'Italia forte in Europa, come autorevole membro di questodove è stato anche Presidente della commissione per gli Affari ...Metsola ha poi evidenziato cheè stato "un fervente sostenitore dell'Italia nel quadro europeo" e ne ha sottolineato il contributo "in questoanche come presidente della ...

Parlamento Ue: Strasburgo, minuto di silenzio per Giorgio ... Servizio Informazione Religiosa

Napolitano, Parlamento europeo, l'omaggio di Metsola in plenaria Tiscali Notizie

Per tanti anni protagonista di primo piano della vita politica italiana, Giorgio Napolitano è stato anche un fervente sostenitore di un’Italia forte in Europa, come autorevole membro di questo ...Roberta Metsola ha indetto un minuto di silenzio per il presidente emerito della Repubblica italiana ed ex europarlamentare, scomparso lo scorso 22 settembre. Il capodelegazione Pd, Benifei: Napolitan ...