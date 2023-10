Napoli-Real | Renica ricorda | “Noi verginelli | loro abituati Oggi è diverso”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Alessandro, ex calciatore del, riflette sul confronto storico con ilMadrid e sottolinea la forza dell’attuale squadra di Garcia. CALCIO. Alessandrocon emozione la doppia sfida del suocontro ilMadrid nella Coppa Campioni 1986/87. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex difensore ha tracciato un parallelo con l’atteso match del Maradona contro l’ex Ancelotti. A Radio Goal,hato: “Il mioche sfidò ilMadrid aveva potenzialità pazzesche. Maeranoa quelle sfide, mentre per noi era la prima volta. Eravamo ‘’ al...

In vista della sfida contro il Real Madrid , il Napoli è sceso in campo anche questa mattina per effettuare la seduta di allenamento . Alla ...

Il Real Madrid si sta dirigendo verso lo stadio Maradona. Quello che accade in questi minuti fuori dal l’hotel è da non credere. Domani sera il ...

Domani sera il Napoli affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti . L’ex tecnico del Napoli ha presentato il match in conferenza stampa. Cresce ...

Le parole di Fabio Capello in vista della sfida del Napoli in Champions League contro il Real Madrid di mercoledì sera Fabio Capello ha parlato ...

“Qui ci sono stati momenti buoni e meno buoni , ma rimane sempre il ricordo di una esperienza positiva in una città meravigliosa. Sarà la partita ...

È probabile che entrambi l'anno prossimo giochino al "Santiago Bernabeu" con la casacca del... e anche se continua a segnare e dice di amareè già altrove, forse in Premier League. Osimhen ......parole di Fabio Capello in vista della sfida delin Champions League contro ilMadrid di mercoledì sera Fabio Capello ha parlato al Mattino in vista della sfida delcontro il...

Napoli-Real Madrid, le probabili di Mediaset: riecco Politano e Osimhen, Ancelotti col 4-3-1-2 Tutto Napoli

Napoli-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv ilmattino.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli dallo Stadio Diego Armando Maradona: "Giocheremo contro una delle migliori squadre ...La Champions League torna in campo con la seconda giornata dei vari gironi e tra le sfide in programma ci sarà Napoli-Real Madrid. Le due formazioni hanno vinto il primo match rispettivamente contro ...