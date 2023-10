Napoli-Real Madrid | Tornelli aperti alle 18 | 00 | l’invito del club ai tifosi

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In vista della sfida di Champions contro il, la SSCcomunica l’orario di apertura deie invita ia recarsi allo stadio con largo anticipo. CALCIO. La sfida tra, valida per la Uefa Champions League, sta per arrivare e l’attesa è palpabile. La partita, prevista per domaniore 21:00, vedrà un afflusso significativo di, motivo per cui la SSCha rilasciato alcune importanti comunicazioni. Per garantire un ingresso sicuro e ordinato, la società ha annunciato che idello Stadio Diego Armando Maradona aprirannoore 18:00. Questo consentirà di effettuare tutti i ...