Napoli-Real Madrid | Rudi Garcia oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il, dopo aver vinto all’esordio contro lo Sporting Braga, vuole provare a portare a casa i tre punti anche contro ilnel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Per i campioni d’Italia si tratta di una sfida proibitiva, ma con la spinta del Maradona l’impresa potrebbe diventare possibile. Il tecnico del club partenopeoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 2 ottobre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempoe. SEGUI LAIN DIRETTA SportFace.

Non arrivano buone notizie per Carlo Ancelotti . Contro il Napoli in Champions League, assenza importante per il Real Madrid

...match between Spain'sMadrid and Saudi Arabia's Al - Hilal at the Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat on February 11, 2023. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) Il ritorno di Ancelotti a. ...Nessuno ha raccontato che quest'estate si era offerto alMadrid, qualora Ancelotti fosse ... Si passa quindi ale al post di Osimhen: 'Oggi il suo comunicato va letto in questo senso: si ...

Napoli-Real, domani al Maradona sfida al cardiopalma per il più grande degli ex CalcioNapoli1926.it

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha applicato la legge del poker contro Lecce e Udinese, non segnava quattro gol in una partita dallo scorso 19 marzo, ma chi gioca contro il Real Madrid Ne parla il ...Con il Real Garcia può contare sui suoi uomini migliori. Inzaghi oppone al Benfica un Lautaro al top. Pioli ha il gioco per far male al Dortmund. E la Lazio Deve ritrovare leggerezza ...