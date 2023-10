Napoli-Real Madrid | intervista a Fabio Capello | «In Champions niente è impossibile»

Domani al Maradona il Napoli aspetta il Real Madrid di Ancelotti per la seconda sfida del girone C di Champions League. Questo pomeriggio alle 14 il ...

Vigilia di Champions League. Domani ilsfiderà ilMadrid allo stadio Diego Armando Maradona. Alle ore 14 l'allenatore Rudi Garcia presenterà la partita in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel ...Commenta per primo Poco più di 24 ore al match di Champions per il, che domani sera ospiterà ilMadrid al Maradona.sfida importante contro l'ex allenatore azzurro ancelotti, ma soprattutto per portare a casa tre punti che sarebbero preziosissimi. LA ...

Arriva il Real di Ancelotti: le ultime sul Napoli da Castel Volturno Sport Mediaset

Il Napoli è pronto all'esordio casalingo in Champions League in una gara imperdibile contro il Real Madrid. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Real Madrid con il pr ..."Sara' una partita bella per noi che la giochiamo ma anche per l'ambiente e i tifosi. Sono quelle partite che tutti guardano, siamo pronti ...