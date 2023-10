Napoli-Real Madrid | Garcia pronto al grande evento | la probabile formazione

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Cresce sempre più l’attesa nei confronti di. Pochi i dubbi di entrambi gli allenatori, con le formazioni che non dovrebbero presentare parecchie sorprese. Atteso per le ore 21 di martedì 2 ottobre 2023, il calcio d’inizio dipromette di regalare emozioni all’intera città partenopea all’interno delle mura di un Maradona sold-out. Nel frattempo, giungono le prime voci in merito alle probabili formazioni del match, le probabili formazioni Pochi i dubbi da una parte e dall’altra, dove gli unici cambi nello scacchiere sono delimitati da alcune indisponibilità.conferma infatti la coppia centrale Ostigard-Natam, con gli unici due ballottaggi azzurri che ...

Brutte notizie per Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid che per la trasferta di Napoli in Champions dovranno rinunciare a David Alaba Brutte notizie ...

Commenta per primo Ritornano le grandi sfide di Champions League al Maradona, domani sarà il momento diMadrid. Le due squadre, che si trovano nel girone C, sono partite bene in termini di risultati, infatti gli azzurri hanno vinto 1 - 2 contro il Braga e gli spagnoli 1 - 0 al Bernabeu ...Garcia, dopo aver rimesso a posto ilcampione, vorrebbe il grande colpo con ilMadrid per poter svoltare definitivamente. L'anno passato Spalletti si rese conto della forza dei suoi dopo ...

UFFICIALE - Napoli-Real Madrid, fischia il francese Turpin: la designazione completa Tutto Napoli

una nuova occasione per il MANN (già Real Museo Borbonico, per volontà del re Ferdinando IV di Borbone) per sottolineare ancora una volta il forte rapporto storico, artistico, culturale che lega il ...Intrecci di mercato in Napoli-Real Madrid in programma martedì sera al Maradona. Ne scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in riferimento all’estremo difensore Kepa: " Spalletti non e ...