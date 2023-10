Napoli ottiene un miglioramento di rating da Fitch Ratings

(Di lunedì 2 ottobre 2023)undi: Il Sindaco Manfredi: Tale giudizio incrementa la credibilità del Comuneha ricevuto una notizia positiva per quanto riguarda la sua posizione finanziaria.s ha migliorato ildella città da “BB” a “BB+”, con prospettive positive per il futuro. Questo rappresenta un passo significativo nel processo di risanamento finanziario della città. Il Sindaco di, Gaetano Manfredi, ha commentato questodicendo: “Si tratta di un riconoscimento del percorso di risanamento che abbiamo avviato due anni fa partendo da una condizione di default. Tale giudizio incrementa la credibilità del Comune consentendo di essere un pagatore affidabile dei ...

