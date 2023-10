Napoli | Di Lorenzo sul Real Madrid | «La Champions League è casa loro | ma noi siamo pronti»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Giovanni Di, giocatore e capitano del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilGiovanni Di, giocatore e capitano del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il. PARTITA – «Sempre bello giocare questo tipo di partite, sarà una gara da giocare e non da subire. Sappiamo che affrontiamo grandi campioni, la, ma noi, giochiamo in, con lo stadio pieno e faremo il massimo per metterli in difficoltà, sapendo che davanti abbiamo una grande squadra. Sono sicuro che anche il ...

Si sono aperte le qualificazioni del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai , in Cina, che vedevano al via due azzurri, i quali hanno avuto alterne ...

Sarà notte da uomini veri. Serata da capitani come Giovanni Di Lorenzo , protagonista in conferenza stampa con Rudi Garcia in vista del Real Madrid . ...

Il Napoli domani scenderà in campo per affrontare il Real Madrid in occasione della seconda giornata di Champions League. Il capitano...

Commenta per primo Ildomani scenderà in campo per affrontare il Real Madrid in occasione della seconda giornata di Champions League. Il capitano degli azzurri, Giovanni Di, ha parlato così in conferenza ..."Siamo pronti per affrontare il Real Madrid - ha assicurato il capitano del, Giovanni Di- Con Ancelotti ho un rapporto bellissimo, mi ha dato fiducia. Osimhen Siamo tutti contenti ...

Napoli Real Madrid Champions League: conferenza Di Lorenzo CalcioNapoli24

Napoli, Di Lorenzo: "Con Osimhen non è cambiato niente! Su Ostigard e Natan..." Fantacalcio ®

"Siamo partiti in Champions con la vittoria in trasferta a Braga e domani affrontiamo il Real Madrid con serenità, da squadra coraggiosa, e anche un po' sfacciata. Contro le grandi devi accettare il d ...NAPOLI – «Abbiamo l’ambizione di dare tutto e vincere questa partita». Rudi Garcia non si accontenta e sogna una grande impresa domani (inizio alle 21) contro il Real ...