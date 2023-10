Napoli | con Osimhen è pace a metà | cosa manca per il rinnovo

Giovanni Di Lorenzo , senza freni durante la conferenza stampa per il prossimo match di Champions League, richiama all’attenzione e fa il punto su ...

Giovanni Di Lorenzo capitano del Napoli ha parlato in conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League Napoli - Real Madrid ...

Il Napoli domani scenderà in campo per affrontare il Real Madrid in occasione della seconda giornata di Champions League. Il capitano...