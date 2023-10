(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dramma sfiorato in una scuola a Chiaiano, quartiere a nord di, dove un bambino di 6 anni ha rischiato dire per unagommosa che gli è andata di traverso durante la ricreazione. A salvarlo è stata una delle maestre che è riuscita a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Nella mattinata di domenica 23 luglio, una coppia di genitori ha deciso di recarsi al mare, percorrendo in scooter la tangenziale di Napoli in ...

Attimi di paura nella giornata di ieri, martedì 15 agosto, a Sant’Antonio di Laurino dove un bimbo di 5 anni è stato azzanna to da un cane. Come ...

Tutto è avvenuto lo scorso 25 settembre in una scuola della periferia Nord di. Quella ... Quattro tentativi e finalmente ilè riuscito a sputare fuori la caramella e ha vomitato e, con la ......a chiarire le cause del decesso mentre sono stati posti i sigilli alla stanza in cui il... originario di, entrambi di circa 30 anni, residenti a Castagnole. Intanto il 'Raggio di sole' in ...

Bimbo di 6 anni rischia di soffocare a scuola a Napoli, maestra lo ... Fanpage.it

Napoli, bimbo soffoca per una caramella: salvato dalla maestra Teleclubitalia.it

Luca Trapanese prende una pausa dalla sua giornata intensa tra le varie comunità che gestisce e il lavoro da assessore al welfare per il comune di Napoli, per raccontarci che c’è tanta attesa per ...Una vera e propria tragedia sfiorata: un bambino di sei anni ha rischiato di soffocare a scuola mentre masticava una caramella gommosa. L’intervento di una maestra è stato cruciale: la donna ha usato ...