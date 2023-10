Napoleone | «’Romantico Noir’ | l’aspetto ridicolo della rabbia»

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È disponibile dal 15 settembre Romantico Noir, il nuovo singolo di. Scritto dae prodotto da Giordano Colombo, il brano è un canto di delusione, un funk blues nato dalla più banale delle sofferenze d’amore. Siamo partiti però parlando condel video di Romantico Noir, diretto da B2Bfilm: quasi un cortometraggio, ambientato in un non-luogo molto partenopeo con chiarissimi riferimenti cinematografici. «C’erano alcuni riferimenti che inizialmente un po’ mi avevano sconsigliato. – ci dice il cantautore – Poteva sembrare tutt’altro e, dopo aver visto il risultato finale, ho chiesto se si capiva… In realtà mi hanno fatto i complimenti. L’idea nasce come per tutti gli altri miei video, solo che ora riusciamo a farli con un po’ di budget in più. Cerco sempre dei riferimenti e delle chicche. Quando devo apparire, ...