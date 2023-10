In un meme pubblicato da Elonsul suo account personale su X, il proprietario dell'ex Twitteril presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrivendo che "sono passati cinque minuti senza che tu abbia chiesto un ...In un meme pubblicato da Elonsul suo account personale su X, il proprietario dell'ex Twitteril presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrivendo che "sono passati cinque minuti senza che tu abbia chiesto un ...

Musk su X dileggia Zelensky,'sono 5 minuti che non chiede aiuti ... Agenzia ANSA

Calcio: Inter, lungo stop per Arnautovic dopo infortunio Corriere dello Sport

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri sono intervenuti in contrada San Fele, nel comune di Montefalcione, in provincia di Avellino, per un incendio che ha interessato un deposito ...In un meme pubblicato da Elon Musk sul suo account personale su X, il proprietario dell'ex Twitter dileggia il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrivendo che "sono passati cinque minuti senza c ...